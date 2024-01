Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Leichtathletikhalle am Südweststadion ist in der Tat in die Jahre gekommen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat sich die Probleme selbst angesehen.

Vor über 30 Jahren wurde sie eröffnet, die damalige Vizepräsidentin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, Olympiasiegerin Heide Rosendahl, lobte sie als ein „besonders gut gelungenes