Zum gemeinsamen Frühjahrsputz am Rehbach lädt der Naturschutzbund Nabu für Samstag, 5. März, ab 9 Uhr ein. Der Nabu Ludwigshafen hat seit 2002 eine Bachpatenschaft für den Rehbach und macht auf die Probleme mit achtlos weggeworfenem Abfall aufmerksam. So würden bei den Aktionen unter anderem Flaschen, Autoreifen, und Elektroschrott gefunden. „Der Plastikmüll zerfällt im Laufe der Jahre in immer kleinere Bestandteile und verunreinigt die Böden und das Wasser“, heißt es vom Nabu. Mit dem Frühjahrsputz soll auch ein Zeichen gegen die illegale und rücksichtslose Müllentsorgung gesetzt werden. Alle Interessierten können bei der etwa zweieinhalbstündigen Aktion mitmachen, auch Familien mit Kindern. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Wasserabweisendes Schuhwerk wird empfohlen. Arbeitshandschuhe können ebenfalls mitgebracht werden. Infos und Anmeldung bis 1. März unter Telefon 0621518 314 oder per E-Mail an ludwigshafen@naju-rlp.de. Es gelten 2G und Maskenpflicht.