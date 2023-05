Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Intensiv und gefühlsstark – so kann man das Konzert des Leonkoro Quartetts aus Berlin in der Scheune des Clubs Ebene Eins in Schifferstadt beschreiben. Das Quartett führte die Zuhörer durch heftige Gefühlsstürme, was diese mit tief beeindrucktem Applaus dankten.

Ausgelöst hatte diese stürmischen Gefühle im Publikum eine Dreieinigkeit der Streichquartette von Henry Purcell (1659-1695), Benjamin Britten (1913-1976) und Ludwig van Beethoven