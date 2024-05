Im Kampf um die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in der Mannheimer Innenstadt gibt es offenbar eine Wendung. Die Rettung des Warenhauses ist in Reichweite. Dem Vernehmen nach interessiert sich ein Mannheimer Unternehmer für den Kauf der Immobilie. Wie der „Mannheimer Morgen“ zuerst berichtete, hat Bernd Beetz, Unternehmer und Präsident des Fußball-Clubs SV Waldhof, maßgeblichen Anteil an der bevorstehenden Einigung mit dem Interessenten. Beetz will den taumelnden Kaufhauskonzern nach Abschluss des Insolvenzverfahrens gemeinsam mit einer amerikanischen Investmentgesellschaft übernehmen. Die Verhandlungen gestalteten sich auch deshalb so schwierig, weil gleich zwei Insolvenzverwalter daran beteiligt sind: der von Galeria und der der Immobilie, einer Signa-Gesellschaft.

Insolvenzverwalter hält sich noch bedeckt

Der Mannheimer Warenhaus-Standort steht auf einer Liste mit 15 weiteren Filialen, die Ende August geschlossen werden sollen. Als Knackpunkt gelten die Mieten für die Immobilien. In Mannheim ist nun offenbar Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Galeria-Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus wollte am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage keine Details nennen. Er sagte nur so viel: „Wenn neue Angebote von Vermietern kommen, werden wir sie uns auch anschauen. Gespräche über Mietverträge sind bis Anfang Juni möglich, um noch von der Schließungsliste zu kommen. Dabei sind für uns die Entwicklung des Personals in der Filiale und der Warenfluss wichtig.“

