Am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr warteten zwei Schulklassen, die sich auf einem Ausflug befanden, an der Haltestelle „Schönau“ im gleichnamigen Mannheimer Stadtteil auf die Straßenbahn. Dabei kam es laut Polizei zu einem Gedränge unter den Schülerinnen und Schülern. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fuß einer 13-Jährigen zwischen die einfahrende Straßenbahn und den Bahnsteig und wurde eingequetscht. Der Feuerwehr gelang es, die Schülerin zu befreien. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei gab die Unfallstelle um 10.45 Uhr wieder frei, woraufhin die Straßenbahn ihren Weg fortsetzen konnte. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache aufgenommen.