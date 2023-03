Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie soll die Ludwigshafener Innenstadt in 10, 15 Jahren aussehen? Welche Anpassungen erfordert der Klimawandel? Welche Bedürfnisse und Anforderungen werden die Bürger in der Zukunft an ihren Aufenthalt in der City stellen?

Vorschläge und Antworten darauf gibt ein Entwicklungskonzept, das nun den Ortsbeiräten der Nördlichen und Südlichen Innenstadt vorgestellt worden ist. Der Name der Zukunftsvision, die