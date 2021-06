Die Grünen im Rat finden die Auflagen der Stadt für das Kulturcafé Franz & Lissy im Stadtteil Süd zu hart. Die Stadt hat dem Lokal untersagt, Gäste außen zu bewirten, weil nach Ansicht der Verwaltung zu wenige Toiletten zur Verfügung stünden. Die Eigentümer – zu denen auch die SPD-Stadträtin Eleonore Hefner gehört – sehen sich deshalb vor dem wirtschaftlichen Aus und haben gegen die Stadt protestiert. Unterstützung bekommen die Betreiber von Gisela Witt, grünes Mitglied im Kulturausschuss: „In der größten Krise der Kultur und der Gastronomie Ludwigshafens einziges Kulturcafé in den Ruin treiben zu wollen, ist ein überaus merkwürdiges Verständnis von Wirtschafts- und Kulturförderung.“ Die Gründung von Franz & Lissy vor zwei Jahren sei eine mutige Privatinitiative gewesen, die jede Unterstützung verdiene. „Wir fordern die Stadtverwaltung auf, noch einmal gründlich zu prüfen, wo Spielräume für eine konstruktive Lösung liegen.“ Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat, ergänzt: „Wir sehen, dass die Gaststättenverordnung in anderen Städten flexibler gehandhabt wird. Die harte Hand der Ludwigshafener Stadtverwaltung ist in jeder Hinsicht unangebracht.“ Dies gelt selbstverständlich nicht nur für das Café in Süd, sondern auch für andere Gastronomiebetriebe in vergleichbarer Situation. Nicht nur die Betreiber, auch das Publikum brauche die Außenbewirtung dringend.