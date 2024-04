Von Feuerwerk bis Schatzsuche: Gleich am Eröffnungsabend empfängt die Frühjahrsmess in der Ludwigshafener Innenstadt ihre Besucher mit einem Feuerwerk. Gezündet wird es nach Angaben der Stadtmarketinggesellschaft Lukom am Freitag, 5. April, um 21.30 Uhr in unmittelbarer Nachbarschaft zum Volksfest-Gelände auf dem Berliner Platz. Bis Sonntag, 14. April, lockt die Frühjahrsmess mit Fahrgeschäften und Verkaufsständen sowie einem gastronomischem Angebot. Eine Besonderheit erwartet die jüngste Generation beim Kindertag am Montag, 8. April. Denn die Lukom als Veranstalterin lädt alle Mädchen und Jungen zwischen 16 und 18 Uhr zu einer Schatzsuche ein. Zwei Wettbewerbe sollen dabei für einen abenteuerlichen Frühjahrsmess-Besuch sorgen. Die Kleinen sammeln an allen teilnehmenden Ständen Sticker, während die Großen nach erfolgreicher Buchstabensuche ein Lösungswort bilden können. Als Schatz erhalten teilnehmende Kinder eine kleine Wundertüte mit allerlei Überraschungen. Für den Familientag am Donnerstag, 11. April, kündigt die Lukom reduzierte Preise und besondere Angebote an. Geöffnet ist die Frühjahrsmess täglich von 11 bis 22 Uhr.