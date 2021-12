Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die Unterzeichnung des Mietvertrags für die sogenannte Rhenushalle „außerordentlich“, wie Raik Dreher als Fraktionsvorsitzender betont. „Damit wird endlich der neue Standort des Stadtarchivs und des Stadtmuseums besiegelt. Beide Institutionen haben es verdient, dass sie in Ludwigshafen einen herausragenden, repräsentativen neuen Standort erhalten. Das Stadtarchiv platzt aus allen Nähten, das Stadtmuseum muss wegen des Rathaus-Abrisses weichen.“ Gut sei zudem, dass die engagierte Arbeit der Leiterin des Stadtmuseums, Regina Heilmann, gewürdigt werde. In den vergangenen Jahren habe sie viele beachtenswerte Ausstellungen kuratiert. Bedauerlich sei, dass sich die Eröffnung um zwei Jahre auf 2024 verzögere. „Heute freuen wir uns aber erstmal, dass Ludwigshafen ein neues architektonisches Juwel am Luitpoldhafen erhält“, bilanziert er.