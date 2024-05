Mit der Drehleiter hat die Feuerwehr am Donnerstag drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Neckarstadt aus dem ersten Stock geholt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte ein Brand im Treppenhaus des Hauses in der Weylstraße viel Rauch verursacht. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und durchlüftete anschließend das Treppenhaus. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandumstände.

Aufregung gab es, als während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr in einer Wohnung eine ungeladene Schusswaffe ohne Magazin aufgefunden wurde. Nach einer eingehenden Begutachtung durch Experten der Kriminalpolizei handelte es sich um eine schussunfähige Dekowaffe mit blockiertem Lauf, so die Polizei in einer Mitteilung.