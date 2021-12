Felix Lieser aus Ruchheim ist neuer Vorsitzender der Ludwigshafener Jungsozialisten (Jusos). Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der SPD-Nachwuchsorganisation wurde der 29-Jährige an die Spitze des Vorstands gewählt. Die bisherigen Vorsitzenden, Selina Akdeniz, 21, und Christoph Bätz, 27, hatten sich aus beruflichen Gründen zurückgezogen. Liesers Stellvertreter sind Dalanda-Céline Luisa Fernandes, 14, dos Santos und Nikolaos Andreadis, 21.

„Politik zum Anfassen“

„Wir Jusos wollen auf allen Ebenen politische Vorgänge und politische Entscheidungen immer aus Jugendsicht kritisch begleiten und uns innerhalb der SPD auch engagieren. Wir wollen die politischen Entscheidungen der SPD auf die Straße bringen und damit zu den Bürgern gehen“ – so definierte der neue Vorstand sein Selbstverständnis. Dazu Felix Lieser: „Sozialdemokratische Politik muss immer auch Politik zum Anfassen sein, gerade auf kommunaler Ebene ist dies essenziell. Wir müssen auf die Straße gehen und dort unsere Inhalte an die Bürger bringen. Nur so verlieren wir nicht das Vertrauen, dass uns in den letzten Wahlkämpfen entgegen

gebracht worden ist.“

„Klare Kante gegen Rechts“

Zusätzlich würden sie die Jusos Ludwigshafen den Kampf gegen Rechtspopulisten und Impfgegner ernst nehmen. „Gegendemonstrationen kosten uns alle unsere Freizeit, und der Spaß hält sich auch in Grenzen, aber wir müssen als Bürger, aber auch als Partei ganz klare Kante gegen Rechts zeigen und stabil bleiben.“