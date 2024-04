An dem umsichtigen und geistesgegenwärtigen Verhalten einer 84-Jährigen aus Oppau scheiterte am Dienstagmittag ein Telefonbetrüger. Dieser rief die Seniorin an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, es habe in ihrer Umgebung mehrere Einbrüche gegeben und fragte nach Wertgegenständen. Die 84-Jährige stellte – wie die Polizei schreibt – vorbildlich klar, dass sie keine persönlichen Daten am Telefon preisgebe. Hierauf reagierte der Anrufer ungehalten und legte auf.