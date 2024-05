Die Polizei ermittelt zu Diebstählen in Friesenheim, Oggersheim und in der Gartenstadt. In der Ebertstraße (Friesenheim) wurden der Polizei zufolge am Wochenende ein Fahrrad sowie ein Fahrradcomputer aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Auch in der Raiffeisenstraße (Oggersheim) wurde am Montag gegen 18 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte sein Rad kurzzeitig abgestellt, um etwas in seinem Wohnmobil zu prüfen. Als er zurückkam, war der Drahtesel weg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der Katalysator eines Mazda, der in der Leininger Straße (Gartenstadt) geparkt war, wurde zwischen Freitag und Montag gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122.