Aktuell finden im Mannheimer Fahrlachtunnel Wartungsarbeiten statt. Neben der Beleuchtung und der Lüftungsanlage werden ebenso die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet, sowie diverse Reinigungsarbeiten durchgeführt. Dies geht aus einer Mitteilung der Mannheimer Stadtverwaltung hervor. Demnach sind die Arbeiten im regelmäßigen Turnus erforderlich, um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten.

Bauarbeiten am Wochenende

Ab Freitagnachmittag, 24. Mai, bis Sonntagnachmittag, 26. Mai, müsse der Tunnel komplett gesperrt werden, so die Stadt. In dieser Zeit finden Wartungsarbeiten an der Mittelspannung und den Trafos statt, die nicht während des laufenden Betriebs erledigt werden können. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Im Anschluss daran wird bis voraussichtlich 2. Juni die Tunnelröhre-Süd (Fahrtrichtung zur SAP-Arena) aufgrund der Wartungsarbeiten gesperrt sein. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Nordröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.