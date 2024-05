Der Förderverein Markuskirche in Oggersheim veranstaltet am 8. Juni wieder sein jährliches „Essen in der Kirche“. Auf der Speisekarte stehen deftige Gerichte aus der Pfalz.

Das als „Schiefer Sack“ bekannte Pfälzer Gericht – Leberknödel, Bratwurst, Brot und Sauerkraut – gibt es bei der nächsten Auflage der Aktion „Essen in der Kirche“ am Samstag, 8. Juni, frisch zubereitet ab 18 Uhr. Die Veranstaltung beginnt bereits um 17.30 Uhr, damit Zeit ist, sich mit den Besonderheiten des „Essens in der Kirche“ in der Markuskirche vertraut zu machen, die Teilnehmer kennenzulernen und sich mit einem Glas Sekt in der Hand zu unterhalten, kündigen die Organisatoren an.

In losen Abständen wird Edith Brünnler unterdessen pfälzische Geschichten vortragen. Die Mundartdichterin wurde bereits mit einer Vielzahl von Preisen bei Wettbewerben geehrt. Brünnler liest vor allem im Rhein-Neckar-Raum, gestaltet literarische Menüs und Literaturgottesdienste. Seit 2013 nimmt sie an Poetry-Slam-Wettbewerben teil. Sie ist verheiratet und lebt in Edigheim.

Die Reihe „Essen in der Kirche“ hat sich in Oggersheim bereits etabliert. Es sei schon etwas Besonderes, den Kirchenraum einmal zum gemeinsamen Essen und zur intensiven Kommunikation zu erleben, nicht in Kirchenbänken zu sitzen, die frontal zur Kanzel ausgerichtet sind, sondern an Biertischen und Bänken, meinen die Veranstalter. Der Förderverein erhofft sich durch solche Aktionen, die Markuskirche als ein Gebäude ins Bewusstsein zu bringen, das für Oggersheim unverzichtbar und dessen Erhaltung unbedingt erforderlich ist.

Noch Fragen?

Die Kosten für die Teilnahme bei der Aktion „Essen in der Kirche“ belaufen sich auf 18 Euro pro Person. Karten gibt es in der Stifts-Apotheke Oggersheim, Kapellengasse 25, oder im Pfarramt 1, Am Speyerer Tor 1. Eine Abendkasse ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.