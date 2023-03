Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kurztrainingslager der Eulen Ludwigshafen in Altensteig am Wochenende stand unter keinem guten Stern. Der Zweitligist verlor beide Spiele und musste auf eine Reihe von Akteuren verzichten. Doch einer sieht das nicht so tragisch.

Trotz der Niederlagen gab es auch Gewinner. Die Eulen haben beim Handball-Turnier in Altensteig keine Partie gewonnen. Am Freitag verlor das Team gegen Ligakonkurrent SG BBM Bietigheim mit 28:30, am Sonntag unterlagen