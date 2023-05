Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eulen Ludwigshafen treten am Freitagabend beim Tabellennachbarn TuSEM Essen an. Mittelmann Max Neuhaus trifft dabei auf seinen künftigen Arbeitgeber. Den 23-Jährigen zieht es in der kommenden Saison zum Traditionsklub aus dem Ruhrpott.

Ein paar Minuten Spielzeit an seiner neuen Wirkungsstätte würde sich Max Neuhaus heute Abend gerne wünschen. Nach vier Jahren Spielzeit verlässt der Mittelmann zum Saisonende die Eulen