Mit einer Jobmesse wollen die Eulen Ludwigshafen am Dienstag, 9. April, rund um ihr Zweitliga-Heimspiel gegen TSV Bayer Dormagen Unternehmen in der Eberthalle beim Bemühen um neues Personal unterstützen. Unternehmen können an diesem Abend nach Angaben des Handball-Zweitligisten auf offene Stellen hinweisen, Arbeitsplätze anbieten, mit Arbeitssuchenden, Studenten oder potenziellen Auszubildenden ins Gespräch kommen. Ab 18 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Anwurf des Spiels gegen Dormagen, sowie in der Halbzeitpause besteht für Partner der Eulen die Möglichkeit, sich mit Info-Ständen im Hallen-Foyer zu präsentieren. „Die Jobmesse kann angesichts des Fachkräftemangels, der auch nicht wenigen Partnern der Eulen zu schaffen macht, eine gute Möglichkeit werden, interessante Kontakte zu schaffen“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Weitere Infos zur Jobmesse bei Julia Ost (E-Mail julia.ost@eulen-ludwigshafen.de).