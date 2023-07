Dank eines starken Auftritts haben die Segelflugmannschaften „Segelflugparadies Dannstadt“ und SFG Giulini in ihren jeweiligen Ligen Plätze gutgemacht.

Der Samstag verhinderte aufgrund von feuchter Luft und hochreichender Bewölkung den Segelflug. Der Sonntag dagegen war aufgrund eines Zwischenhocheinflusses mit kühler Luft und kräftigem Westwind besser geeignet. Es dauerte allerdings bis zur Mittagszeit, bis die Möglichkeiten gegeben waren.

In der Bundesliga des Deutschen Aero Clubs wird die beste Durchschnittsgeschwindigkeit über zwei Stunden der drei schnellsten Flüge gezählt. Dazu kommen Punkte für die drei längsten Flüge. Die Mannschaft „Segelflugparadies Dannstadt“ erreichte mit Nils Koster (140,02 km/h) vor Johannes Dibbern (139,727 km/h) und Peter Mangold 139,00 km/h) in der Speedwertung sowie Koster, Mangold und Uwe Melzer in der Streckenwertung den Rundensieg. Damit haben die Dannstadter zwei weitere Plätze aufgeholt und liegen auf Rang fünf der Bundesligatabelle.

In der ersten OLC-Liga zählt die Speedwertung über zweieinhalb Stunden. Auch hier legte Koster (130,33 km/h) vor, Charly Müller (113,06 km/h) und Uwe Melzer (102,67 km/h) komplettierten die Wertung für die SFG Giulini. Das Team erreichte den vierten Rundenplatz. Mit 17 Punkten machte die Mannschaft im Ranking einen weiteren Platz gut und liegt nun auf Rang 15. Ein wichtiges Ergebnis für den Klassenverbleib. Seit dem Start der Liga im Jahr 2001, ist die Segelfluggruppe Giulini ununterbrochen in der Ersten Liga vertreten.