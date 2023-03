Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum ursprünglich schon für April 2020 vorgesehen, wurde die Vorstellung der Filmdokumentation „Visiting the Past – Von New York nach Essenheim“ nun online nachgeholt. In der anschließenden Diskussionsrunde zugeschaltet waren unter anderen die Filmemacherin Barbara Trottnow, der Leiter des Stadtarchivs, Stefan Mörz, und der Beauftragte für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz, Dieter Burgard.

Essenheim heute und Essenheim damals, wie auf schwarz-weißen Fotos überliefert, setzt der Film gegeneinander. Dann verharrt die Kamera auf drei Stolpersteinen, für