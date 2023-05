Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich drei Sportlerinnen des TB Oppau landeten am vergangenen Wochenende unter den besten Zehn Deutschlands.

Die elfjährige Irem Coban holte in der Gesamtwertung bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Nürnberg in ihrer Wettkampfklasse (Jugendleistungsklasse 11) den vierten Platz.