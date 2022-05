Mit zwei Siegen aus dem Eröffnungswochenende hatten die Damen des BASF TC Ludwigshafen einen perfekten Start in die Spielzeit der Zweiten Tennis-Bundesliga. Dieses Kunststück gelang auch den Damen des TC Grün-Weiss Luitpoldpark aus München – der BASF-Gegner am Samstag (12 Uhr).

Nein, ein Spitzenspiel sei es nicht. „Ich glaube nicht, dass eine von beiden Mannschaften unbedingt den Aufstieg will“, sagt Cheftrainer Steffen Neutert. Ein Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf könne der Spielausgang trotzdem sein, denn mit drei Siegen im Rücken wäre für jede der beiden Mannschaften das Thema Abstieg früh zu den Akten gelegt. Dann könne die Personalplanung für die kommenden Spiele deutlich entspannter angegangen werden. Auch Nachwuchsspielerinnen könnten eventuell Chancen bekommen.

Dabei ist die Aufstellung auch an diesem Wochenende schon sehr deutschlastig, sagt Neutert. „Die ausländischen Topspielerinnen sind in dieser Woche schon in Frankreich und kämpfen um den Einzug ins Hauptfeld der French Open.“ Das gilt auch für Altriperin Nastasja Schunk, die den BASF TC nominell anführt. Neutert hofft, die 18-Jährige in der zweiten Saisonhälfte das ein oder andere Mal einbauen zu können.

Duell der deutschen Nachwuchsspielerinnen

Am Samstag wird seine Riege jedoch von Sinja Kraus angeführt. Die Mainzerin hat zwar einen österreichischen Pass, wird von Neutert jedoch zu den deutschen Spielerinnen dazugerechnet. Selina Dal, Sarah Müller und Hannah Amling hat er ebenfalls fest eingeplant. Hinzu kommen die erfahreneren Spielerinnen Julia Stamatova (Bulgarien) und die Türkin Basak Eraydin, die keine Ambitionen mehr auf die French Open haben.

„Ich gehe davon aus, dass auch München sehr deutschlastig stellen wird“, glaubt Neutert: „Ich gehe von einem ausgeglichenen und spannenden Spieltag aus.“