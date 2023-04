Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im jüngsten Konzert der Mannheimer Reihe „Kammermusik in den Reiss-Engelhorn-Museen“ kam es zur Wiederbegegnung mit einem aus früheren Auftritten bestens bekannten Gast: dem Trio Boulanger. Das in Berlin und Hamburg ansässige Ensemble präsentierte sich im Anna-Reiss-Saal in unveränderter Besetzung, mit Brigitte Erz (Violine), Ilona Kindt (Cello), Karla Haltenwanger (Klavier) und stand für überaus imponierende künstlerische Ansprüche ein.

Mit seinem Namen huldigt das Ensemble den französischen Schwestern (mütterlicherseits russischer Herkunft) Lilli und Nadia Boulanger, beide Komponistinnen. Lilli,