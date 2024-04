Unbekannte sind zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Pinienstraße (Mundenheim) eingebrochen. Laut Polizei wurden Schmuck und Münzen im Wert von zirka 10.000 Euro gestohlen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.