Am Wochenende ist in den Ratssaal im Stadthaus N1 eingebrochen worden. Wie die Stadt weiter mitteilte, ist ein Großteil der Medientechnik ausgebaut beziehungsweise beschädigt worden. Man sei aktuell dabei, die Schäden zu beheben, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand die Sitzung des Gemeinderats am Dienstag in dem Raum stattfinden kann. Ein Livestream werde allerdings nicht möglich sein, heißt es.