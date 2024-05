In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Langgartenstraße (Friesenheim) eingebrochen. Sie entwendeten der Polizei zufolge diverse Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.