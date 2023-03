Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim SV Ruchheim läuft es. Das Team, das 2019 aufgestiegen ist, belegt in der Fußball-Landesliga Ost, Gruppe Süd, Platz zwei. Der Einzug in die Aufstiegsrunde ist so gut wie perfekt. Einen weiteren Schritt kann das Team am Sonntag, 15.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim FSV Offenbach machen.

Der große Kader erlaubt Trainer Tobias Ehrenberg viele Varianten. Am letzten Tag der Wechselperiode ist noch ein Angreifer hinzugekommen, der dem Coach neue Möglichkeiten eröffnet: