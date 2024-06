Ab dem 1. Juli soll Cannabis in Deutschland Cannabis legal in so genannten „Cannabis Social Clubs“ angebaut und an die Mitglieder abgegeben werden. In Ludwigshafen befindet sich dafür der Verein „Mississippi Dampfer“ in Gründung. Wir sprachen dazu mit Gründungsmitglied Pietro Amato.

Wie gründet man einen Cannabis Social Club?

Wie jeden anderen Verein auch: Man benötigt sieben Gründungsmitglieder und reicht die Unterlagen dazu beim Amtsgericht