Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot – diese Konsequenzen kommen laut Polizei auf einen E-Scooter-Fahrer zu, der am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr im Stadtteil Süd einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der 24-Jährige befuhr den Radweg der Saarlandstraße. Da der junge Mann bei der Kontrolle angab, in den vergangenen Tagen Marihuana konsumiert zu haben, musste er einen Urintest abgeben. Dieser reagierte positiv auf THC, eine Substanz, die zu den Cannabinoiden zählt. Folglich wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein bis zu seiner Nüchternheit sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Konsums berauschender Mittel im Verkehr verantworten.