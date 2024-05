Ein Dreijähriger ist am Dienstagabend im Stadtteil Süd von einem Hund gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Vorfall um 20.55 Uhr in der Saarlandstraße. Der Hund verletzte das Kind am Arm. Der Junge wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige Halterin hatte den Hund vor Eintreffen der Polizei weggebracht. Die Frau stand laut Polizei augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und habe angegeben, dass der Hund lediglich mit dem Kind habe spielen wollte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, um zu klären, ob sie in ihrem Zustand schuldfähig gewesen ist.