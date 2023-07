Enger geht’s kaum: Ganze drei Punkte haben bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Unter-15-Jährigen am Wochenende in Mutterstadt den Wettbewerb bei den Mädchen der Altersklasse W13 entschieden. Emma Schubert (TSV Iggelheim) hatte hier mit 1416:1413 Punkten die Nase im Titelrennen vor Nela Zezelj (ABC Ludwigshafen). Den größten Vorsprung vor der Konkurrenz hatte Constantin Rau (TSG Neustadt) mit 204 Punkten vor seinem Teamkollegen Julian Gärtner im Vierkampf der M15. Rau schaffte dabei das Kunststück, alle vier Disziplinen – 100 Meter, Weit- und Hochsprung sowie Kugelstoßen – für sich zu entscheiden. Insgesamt wurden Titel in 13 Wettbewerben ausgetragen.