Mit einer putzigen Maus und ihren Freunden hat alles vor über 100 Jahren angefangen. Daraus entstanden ist ein milliardenschwerer Unterhaltungsgigant mit seinen Geschichten und unverwechselbaren Melodien. Die neue Produktion „Disney in Concert – Believe in Magic“ bringt bereits zum sechsten Mal diesen musikalischen Kosmos als zweistündiges Livekonzert auf die Bühne.

Das Hollywood-Sound-Orchestra und eine ganze Garde herausragender Künstler haben ihre Koffer gepackt. Der Neuling im Team heißt Gino Emnes. Allerdings kann der Holländer bereits auf reichlich Erfahrung zurückgreifen. Der charismatische Mime dürfte den meisten als „Simba“ aus der Hamburger Premiere des „Der König der Löwen“ bekannt sein. „Eigentlich wollte ich Tänzer werden, aber dann habe ich meine Liebe zum Schauspiel und zum Musical entdeckt“, erzählt der Künstler, der im Nebenjob als Model arbeitet.

Natürlich liebe er die Lieder von Disney. Privat allerdings hört der dunkelhäutige Sänger eher Soulmusik im Stil von Marvin Gaye oder Chaka Khan. Er schätzt besonders das Werk von Michael Jackson, den er gerne kennengelernt hätte. Nach zahlreichen Engagements europaweit hat Gino Emres vor fünf Jahren die Rolle des Ike Turner in „Das Tina Turner Musical“ am Stage Operettenhaus Hamburg übernommen und sein Aufstieg begann. Seine Vielseitigkeit bewieß der 47-Jährige danach in „Miss Saigon“ im Raimund Theater Wien und im Hamburger Musical „Hamilton“.

Judith Caspari hat bereits vor drei Jahren bei „Disney in Concert“ teilgenommen und damals Songs aus Filmen wie „Herkules“ oder „Merida – Legende der Highlands“ präsentiert. Auch sie blickt auf eine lange Setliste zurück. „Anastasia“, „Wicked“, „West Side Story“, selbst „Die Zauberflöte“ zählen zu ihren Engagements in deutschsprachigen Theatern.

Und was erwartet die Zuschauer: Sie begeben sich auf eine einzigartige Reise durch die erfolgreichsten Lieder der schönsten Disney-Filme wie „Encanto“, „Cinderella“, „Coco“, „Mulan“ oder „Rapunzel“ und dürfen den Zauber auf großer Leinwand erleben, bringt Gino Emres das Motto „Believe in Magic“ auf einen Nenner. „Es sollen zauberhafte Momente entstehen, die es ein paar Stunden lang schaffen, dass Menschen an das Unmögliche glauben. Das multimediale Spektakel für alle Generationen wird zu einem unvergesslichen Abenteuer werden“, ist Judith Caspari von der neuen Produktion des Hauses Semmel überzeugt.

Termin

Disney in Concert am Montag, 6. Mai, 20 Uhr, in der SAP-Arena Mannheim.