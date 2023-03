Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Kunsthalle und ihre Sammlung (3 und Schluss): Mannheim hat durchaus Geld für die Kunst übrig – wie man an der 50-Millionen-Euro-Spende des SAP-Mitbegründers Hans-Werner Hector für den Neubau der Kunsthalle sehen konnte. Ganz so groß wie in den Anfangsjahren des Museums ist das Budget von Direktor Johan Holten für Ankäufe allerdings nicht.

In 111 Jahren Kunsthalle Mannheim ist Johan Holten erst der achte Direktor. Seine Vorgänger, unter denen mit Ulrike Lorenz (2008 bis 2019) nur eine Frau war, übten den Job