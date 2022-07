Die Zweitliga-Faustballer des TB Oppau müssen im Kampf um den Klassenverbleib weiter zittern. Trotz zweier Siege am Wochenende ist die Mannschaft von TBO-Coach Matthias Bog noch nicht gerettet. Der Grund dafür war eine ärgerliche Niederlage gegen die ESB Karlsruhe. Diese schüttelte das Team jedoch schnell ab und überraschte.

„Es ist so ein bisschen die Welt untergegangen“, gestand TBO-Trainer Matthias Bog nach der Niederlage gegen die ESB Karlsruhe am Samstag. Mit 2:3 (12:10, 12:10, 9:11, 7:11 und 9:11) unterlag der TBO in einem fast schon vorentscheidenden Spiel im Abstiegskampf in Baden-Württemberg. „Es war ein umkämpftes und sehr hartes Spiel, aber auch fehlerlos und konzentriert“, beschreibt Bog die Begegnung. In dieser hatte sein Team vor allem Probleme mit dem schlechten Geläuf. „Da hatte natürlich Karlsruhe einen kleinen Vorteil“, erklärt Bog, dessen Spielern die Bälle oft versprangen und zur Verzweiflung brachten. Dementsprechend schlecht waren die Vorzeichen für den Folgespieltag am Sonntag.

„Wir haben schnell wieder die Köpfe hochgenommen und mussten ein Spiel, welches wir so nicht auf der Liste haben, gewinnen“, berichtet Bog. Gesagt getan. Keine 24 Stunden nach der bitteren Niederlage schlug der TBO nicht nur den FBC Offenburg mit 3:1, sondern auch den TV Wünschmichelbach mit 3:1 (11:4, 11:3, 8:11 und 11:9). Besonders der Sieg über den TVW war eine Überraschung.

„Der war überlebensnotwendig“, ist sich Bog über die Wichtigkeit des Erfolges bewusst. „Da werden einige sehr verwundert auf die Ergebnisse geschaut haben“, fügt er an. Die Hoffnung auf den Klassenverbleib ist also wieder da beim TB Oppau. Zittern müssen Bog und Co aber weiterhin, denn mit dem TV Waibstadt II und der ESG Karlsruhe haben noch zwei Mannschaften die Chance, den Vorsprung auf den TBO auszubauen oder vorbeizuziehen. Das Gute aus Sicht des TBO: Beide nehmen sich am letzten Spieltag im direkten Duell gegenseitig die Punkte weg und müssen zudem gegen den Tabellenführer aus Griesheim ran. Da hofft Bog natürlich auf Schützenhilfe.