Sportler im Blick: Michael Kohl liebt den Fußball. Der Ludwigshafener kennt fast jeden Platz in der Region. Er sucht nach Talenten, will sie aber nicht transferieren, sondern betreuen. Kohl ist in Fußballkreisen bekannt wie ein bunter Hund. Seine Popularität könnte nun schlagartig zunehmen.

Dem Schock folgte der Frust. Dem Frust folgte ein resoluter Entschluss. Und dem Entschluss folgte schließlich die Abkapselung. Michael Kohl wollte Fußball-Profi werden. Er ließ sich davon nie entmutigen – auch nicht nach seinem allerersten Spiel. Mit der Jugendmannschaft des ASV Edigheim kam Kohl gegen den SV Pfingstweide mit 0:24 unter die Räder. „Die waren ein bis zwei Jahre älter als wir. Ich konnte noch nicht einmal meine Schuhe richtig binden“, erzählt Kohl, „Pfingstweides Hubert Sonntag half mir dann. Ihn kannte ich vom Bolzplatz.“ Die Abreibung hatte Eindruck hinterlassen bei Kohl. Er wechselte später zum SV Pfingstweide, denn dort kickten alle seine Freunde. Außerdem hatte sein Vater Wilhelm seinen Stuckateur- und Gisperbetrieb in der Pfingstweide. 1973 hatte er ihn dort eröffnet.

Michael Kohl schaffte es bis in die Kreisauswahl. Dort spielte er unter anderem mit Jürgen Goschler vom VfL Neuhofen zusammen. „Der wurde später Jugend-Nationalspieler und Profi beim 1. FC Köln“, erinnert sich Kohl. In den Auswahlspielen duellierte sich Kohl mit Gegnern wie Franco Foda und Tino Löchelt. Sie machten später beim 1. FC Kaiserslautern Karriere. Die Berufung in die Kreisauswahl war ein Empfehlungsschreiben. Eines Tages saß der damalige Präsident des SV Südwest Ludwigshafen, Ernst Ruppert, bei Familie Kohl am Tisch. Ruppert war ein bekannter und geachteter Mann. Er war Personalchef bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Kohl ging schließlich zum SV Südwest. Er war seinem Traum, Profi zu werden, wieder einen Schritt nähergekommen. Doch der Traum zerplatzte jäh. In einem Vorbereitungsspiel einer gemischten A-Jugend und 1b-Mannschaft des SV Südwest zerschmetterte Kohl sich sozusagen sein linkes Knie − Kreuzband, Meniskus und Kapseln gerissen, Knorpel kaputt. Die Ärzte im Theresienkrankenhaus Mannheim machten dem jungen Mann wenig Hoffnung. „Sie meinten, ich könne froh sein, wenn ich wieder gerade laufen kann“, erzählt Kohl mit trauriger Stimme. Kohl wusste, dass er den Wunsch, Profi zu werden, begraben musste.

Der Frust saß tief. Fast radikalisierte er den jungen Mann. Denn Kohl wollte mit dem Fußball nichts mehr zu tun haben. Jenen Sport, den er so sehr liebte. Mehrere Jahre blieb er den Sportplätzen fern. Kohl forcierte stattdessen seine berufliche Ausbildung. Er ließ sich nach seiner Zeit im Schulzentrum Edigheim in Lampertheim zum Elektrotechniker ausbilden. Er fing im elterlichen Betrieb an, sattelte dann aber um. Mit 28 Jahren hatte Michael Kohl seinen Meisterbrief als Gipser und Stuckateur in der Tasche. Im August 2020 gründete Kohl eine eigene kleine Gipser- und Stuckateurfirma. „Ich erledige da Kleinaufträge“, sagt der heute 54 Jahre alte Michael Kohl.

Scout für englische Clubs

Die Liebe zum Fußball blieb. Es war aber eine Liebe mit Distanz. Doch eines Tages traf Kohl Rainer Spieß aus Lambsheim. Der war ein enger Freund von Jürgen Kohler, seines Zeichens Weltklasse-Verteidiger, Weltmeister, Champions-League-Gewinner und Deutscher Meister. Spieß ermunterte Kohl, doch wieder etwas mit Fußball zu tun. Um ihm die Rückkehr zum geliebten Sport schmackhaft zu machen, nahm Spieß Kohl zum Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Real Madrid mit. Ein Erlebnis, das Kohl nie vergaß. „Wir hatten Karten von Jürgen Kohler und durften an Plätze, wo nur wenige Leute Zugang haben“, sagt Kohl. Er und Spieß standen in der Nähe des Spielertunnels. „Ronaldo, Zidane, Luis Figo, Raul liefen alle nahe an mir vorbei“, erinnert sich Kohl mit leuchtenden Augen an den Abend im Dortmunder Stadion.

Rainer Spieß war quasi der Türöffner. Fortan tingelte Kohl über die Fußballplätze der Region und sichtete talentierte Spieler. Dafür hatte er ganz offensichtlich ein gutes Auge. Kohl scoutete mit zwei weiteren Freunden plötzlich für den englischen Club Blackburn Rovers. „Wir brachten ihnen mehrere U15-Nationalspieler. Sergio Peter, Kevin Pezzoni, Mario Pokar, Björn Bußmann oder Joel Zumu“, erzählt Kohl. Nur Sergio Peter schaffte den Durchbruch, stürzte später aber bei Sparta Prag ab. Kohl scoutete dann für Aston Villa. Er hatte einen guten Riecher. In Ludwigshafen und Umgebung schaute Kohl besonders hin. In seiner Heimat sollte ihm schließlich kein Talent durch die Lappen gehen.

Kohl kooperierte zwischenzeitlich mit deutschen Spielerberater-Agenturen. Seinen Worten zufolge empfahl er Spieler wie Nadiem Amiri (heute Bayer Leverkusen), Alexander Esswein (heute SV Sandhausen), André Schürrle oder Uwe Rebholz. Kohl gewann die Erkenntnis, dass Spielerberater nicht seine Welt ist. „Das ist eine Welt voller Intrigen und Rücksichtslosigkeit“, sagt er. Er wollte vielmehr Spieler betreuen. „Als Betreuer ist Ehrlichkeit gefragt. Man kann Spieler noch formen. Es geht da um Vertrauen. Für mich steht daher der Betreuer über dem Berater“, betont Kohl. So ist er auf Fußballplätzen zu sehen, tauscht sich mit Trainern und Spielern aus. „Mittlerweile rufen mich Trainer an und fragen nach meinem Rat, sogar von Nachwuchsteams von Bundesligisten“, beteuert Kohl.

Kohl will die jungen Spieler behutsam an eine Profikarriere heranführen. Er selbst weiß, wie schnell so ein Traum vorüber sein kann. So trainiert er Talente auf Bolzplätzen, kooperiert mit Fubotime. Das ist ein Unternehmen des Oppauers Jamil Shanab. Er trimmt Profisportler und leistungsorientierte Talente. Die Methode von Kohl sprach sich herum. Berateragenturen klopften verstärkt bei Michael Kohl an. „Ich arbeite mit der ein oder anderen Agentur zusammen, unter anderem mit Besnik Tahiri aus Oggersheim“, sagt der Berater.

Bekannt wie ein bunter Hund

Das scheint erfolgreich zu sein. Melvin Wiesnet, ein junger Fußballer aus Ludwigshafen, vertraute Kohl und spielt jetzt in der U17 des FSV Mainz 05. Der Bundesligist hatte auf die Expertise von Kohl gehört und sichtete Wiesnet selbst – mit überragenden Werten. Wiesnet, ein Stürmer, gehörte in der Analyse der Mainzer Scouts zu den besten gesichteten Talenten. „Ich hatte ihn auch dem FCK angeboten, aber nie etwas von dem Verein gehört“, bedauert Kohl. Mit Tahiri hat Kohl Visionen. Sie würden in Ludwigshafen gerne eine Akademie für vielversprechende Nachwuchsspieler gründen. Diese sollen dort den Feinschliff bekommen und auch intensiv betreut werden.

Michael Kohl hat sich mittlerweile einen Namen gemacht. Er war in den Fußballkreisen der Region ohnehin schon bekannt wie ein bunter Hund. Denn Kohl schrieb auch Fußball-News für ein Internetportal der Metropolregion Rhein-Neckar. Das hat er zwischenzeitlich beendet. Denn Kohl pflegt nun einen eigenen Fußball-Blog. Dort sinniert er über den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Fußball. Michael Kohl hat die Liebe zum Fußball längst wiedergefunden. Sie ist intensiver denn je.