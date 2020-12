Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen, Vereine und Initiativen. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 21: Die Corona-Pandemie traf besonders während des Lockdowns im Frühjahr viele Menschen hart. Auch jetzt am Jahresende zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Um währenddessen schnelle, unbürokratische Hilfe leisten zu können und möglichst viele Hilfesuchende jederzeit mit dem Existenziellsten zu unterstützen, erwarb die Diakonie Pfalz aus Mitteln der Aktion 72 zahlreiche Gutscheine für Lebensmittelmärkte, die an bedürftige Menschen ausgegeben wurden.

Fall 22: Die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen sind. Gemeinsam mit dem Haus der Diakonie lädt die Fachstelle Sucht jeden Dienstag um 11 Uhr zum gemeinsamen Spaziergehen „Walk & Talk im Ebertpark“ ein. Treffpunkt ist der Haupteingang. Hier können der Spaß an Bewegung wiederentdeckt, soziale Kontakte geknüpft oder auch persönliche Anliegen besprochen werden. Damit dies bei jedem Wetter gelingt, wurden über die Aktion 72 Regenschirme und ein Satz Tischtennisschläger angeschafft.

Fall 23: Frau S. ist alleinstehend und lebt von einer kleinen Rente. Die Diagnose Brustkrebs hat sie im Sommer erhalten. Nach einer kräftezehrenden Chemotherapie wird sie nun strahlentherapeutisch behandelt. Frau S. hat in der Beratungsstelle der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz eine Anlaufstelle für Fragen und Sorgen gefunden. Die Angst vor unvorhergesehenen Ausgaben und Rechnungen ist neben all den gesundheitlichen Sorgen groß. Gemeinsam wurde ein Härtefondsantrag der Deutschen Krebshilfe ausgefüllt und verschickt. Mit dieser einmaligen finanziellen Hilfe konnte Frau S. kurzfristig aufatmen. Die Krebsgesellschaft erhielt eine Zuwendung aus der Aktion 72.

Fall 24: Die Familienhilfe der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG) unterstützte mit Mittel aus der Aktion 72 eine alleinerziehende Mutter, deren Arbeitsplatte aufgrund falscher Montage nach einem Umzug Feuchtigkeit zog und schimmelte. Dies führte zu einem unangenehmen Geruch in der Küche und stellte eine gesundheitliche Gefährdung für die an Bronchitis leidende Mutter und ihre dreijährige Tochter dar. Die Mutter lebt von Arbeitslosengeld II und konnte sich keinen Ersatz leisten. Die Funktionsfähigkeit der Küche wiederherzustellen, war notwendig, weil hier die täglichen Mahlzeiten für die Familie zubereitet werden. Mittlerweile wurde eine neue Arbeitsplatte im Baumarkt besorgt und durch Freunde montiert. Die Familie hat wieder Freude an ihrer Küche.

