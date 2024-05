Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Staatsphilharmonie im Ludwigshafener Pfalzbau „Zorbas Suite-Ballet“ spielt, wird sie von einem Projektchor unterstützt – eine Chance, mit Profis aufzutreten und mediterrane Musik besser kennenzulernen. Die wird es auch reichlich bei dem Tag „So klingt LU“ im Pfalzbau geben.

Anthony Quinn in seinen besten Mannesjahren wirft an einem kretischen Strand sein Jackett in den Sand, krempelt die Hemdsärmel auf und fängt an, Sirtaki zu tanzen. Diese Bilder aus