Das Programm für das zweite Quartal 2024 ( bis Juni) für das Café Klick, Internetcafé für Senioren, ist ab sofort erhältlich. Es liegt im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, aus sowie bei der Abteilung Seniorenförderung, Bismarckstraße 70. Es Programm beinhaltet Angebote für ältere Menschen in der digitalen Welt. Das Café Klick ist eine Ansprechstelle für Fragen rund um Handy/Smartphone und Computer. Neu im Programm ist eine Angebotsreihe zum Thema „Fake Shops“ (also gefälschte Online-Läden) in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale. Bei Fragen rund um das Café Klick und sein Programm kann man sich an den Telefondienst von LU kompakt (0621 96364251) wenden oder an Florian Adner von der Seniorenförderung (0621 504-2699). Das Team des Cafés Klick sucht noch Unterstützung. Wer computer-, internetaffin und bereit ist, ein Ehrenamt zu übernehmen, kann sich ebenfalls an Adner wenden.