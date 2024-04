Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Genau ein Jahr nach dem Start der Bundesgartenschau wird ein großer Teil des Areals eröffnet. Mensch und Tier sollen sich die Fläche teilen. Auch im benachbarten Landschaftsschutzgebiet tut sich etwas.

Ein Jahr ist es nun her, dass die Bundesgartenschau in Mannheim feierlich eröffnet worden ist. Am Sonntag, 14. April, lädt die Stadt erneut auf das Spinelli-Gelände ein, um Interessierten