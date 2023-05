Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Acht Milliarden Briefsendungen sind in den vergangenen 25 Jahren im Briefzentrum Ludwigshafen gestempelt, codiert, sortiert worden. Sie gingen von dort aus in die große, weite Welt – oder blieben in der Leitregion 67. Wenn eine Scheibe Salami oder Nordsee-Sand das System nicht ins Wanken brachten .

Die letzten Briefe des Tages zur Weiterverarbeitung erreichen das Briefzentrum der Deutschen Post in der Ernst-Boehe-Straße gegenüber der Blies. Gegen 18.30 Uhr herrscht an diesem Donnerstag in