Ein technischer Defekt in einem Gartenhaus war nach Polizeiangaben vermutlich die Ursache für einen Brand in einer Kleingartenanlage in Oggersheim. Am Dienstag gegen 23 Uhr meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung aus der Anlage in der Speyerer Straße. Die Feuerwehr lokalisierte den Brand in einem Gartenhaus und löschte ihn. Die Schadenshöhe ist noch unklar.