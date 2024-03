Zwei bewaffnete Maskierte haben am Montagabend einen Mann in seiner Wohnung in der Gartenstadt ausgeraubt. Wie die Polizei weiter mitteilte, klingelten die Täter kurz vor 19 Uhr an der Tür der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leistadter Straße. Der Bewohner ging davon aus, dass es sich um eine Nachbarin handeln würde und öffnete die Tür. Daraufhin wurde er von den maskierten Männern in seine Wohnung gedrückt. Ein Täter bedrohte den Mann mit einem Messer. Unterdessen durchsuchte der zweite Täter die Wohnung und stahl Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags, wie es im Polizeibericht heißt. Dann flüchteten die Räuber. Sie waren mit dunklen Trainingsjacken bekleidet und trugen Skimasken. Die Polizei sucht Zeugen, denen Verdächtige im Bereich Leistadter Straße/Grüner Hof aufgefallen sind. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.