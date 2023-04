Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer Adventsserie erzählen Musikerinnen und Musiker aus der Rhein-Neckar-Region von ihrem liebsten Weihnachtsstück. Heute: Bernd Köhler, in Ludwigshafen geborener und seit langer Zeit in Mannheim lebender Liedermacher.

Das Weihnachtslied, das Bernd Köhler spontan als ein ihn sehr prägendes genannt hat, ist eigentlich keins. Erich Kästner hat sein Werk zwar „Weihnachtslied, chemisch gereinigt“