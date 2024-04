Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer Neuinterpretation von „U96 – Das Boot“ tauchte Alex Christensen in der internationalen Techno-Szene auf. Jetzt ist er mit großem Orchester und Hits der 80er und 90er auf Tour, die auch in Mannheim anlegt. Was die Zuhörer dann erwartet, darüber hat Gereon Hoffmann mit dem Musiker gesprochen.

Herr Christensen, warum spielen sie 80er und 90er-Electro Dance Music mit Orchester?

Ich habe schon fünf Alben gemacht und gezeigt, wie überragend dieses Songs