Der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das gilt zweifellos für Max Vogel vom TFC Ludwigshafen. Dass er jetzt neuer Landestrainer der männlichen U14 des Hockeyverbandes Rheinland-Pfalz/Saar ist, hat er einem Zufall zu verdanken.

Max Vogel ist top motiviert. So motiviert, dass er schon Ende März die besten Jungs des Landes in ihrer Altersklasse auf die Parkinsel zum Auftakttraining rief. Die neue Kunstrasenanlage in der Parkstraße