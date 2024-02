Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Saxophonistin Nicole Johänntgen und der Gitarrist Wolfgang Muthspiel werden sich „Face to Face“ in der gleichnamigen Konzertreihe im BASF-Gesellschaftshaus musikalisch begegnen. Die Musikerin will sich darauf nicht vorbereiten und findet Duos besonders spannend.

„Musik ist im Moment gemacht und soll aus dem Herzen kommen“, ist das Credo der 1981 im saarländischen Quierschied geborenen Musikerin. Bis dahin gibt es aber einiges zu lernen –