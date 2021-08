Bob Dylan war am Wochenende im Mannheimer Luisenpark. Zu spüren. Dafür gesorgt hat Wolfgang Niedecken, der den amerikanischen Sänger verehrt. Der Kölner stand leibhaftig auf der Seebühne und tat das, was er kann.

Ob Bob Dylan den Namen Wolfgang Niedecken kennt? Eher nicht. Dabei zählt der Kölner zu den treuesten Jüngern des „Meisters“, wie er ihn ehrfürchtig nennt. Dylan selbst kann mit solchen Plattitüden nichts anfangen. Zur Verehrung als politischer Messias mit Visionärsblick erklärt das 80-jährige Orakel aus Minnesota in seinem Song „Brownsville Girl“ deutlich: „Menschen tun selten das, woran sie glauben. Sie tun, was bequem ist, und bereuen dann.“ Warum dann Dylan zu einer Figur machen, die er nie behauptet hat zu sein. Was passiert also, wenn einer der ganz großen deutschsprachigen Rockmusiker andächtig zu seinem Idol aufblickt? Ein Moment für die Ewigkeit sicher nicht, zwei Stunden Unterhaltung im heimeligen Ambiente des Mannheimer Luisenparks gelingen dann schon.

Das Gros der 220 zugelassenen Besucher des „Seebühnenzaubers“ weiß allerdings schon vorher: Singen können beide nicht. Doch der Kopf und Motor der Band BAP kann einen Hauch besser Nichtsingen als der amerikanische Nobelpreisträger für Literatur. Und er kommt auch im Rentenalter sympathisch als jener „Kölsche Jung“ rüber, dessen Debütsingle nun wirklich „Verdamp lang her“ ist. Was für ein Kontrast zu dem ewig schlecht gelaunten, unbestechlichen Kröterich mit der Mundharmonika. Fünf Euro ins Phrasenschwein, aber selten hat hier eine Binsenweisheit besser gepasst als „Gegensätze ziehen sich an“.

Auf den Spuren des „Meisters“

Um seine fast schon devote Passion zu verstehen, dreht Niedecken beim Mannheimer „Kaminkonzert“ am See die Uhr zurück und plaudert. „Solche Texte wie der Typ mit der Sonnenbrille möchte ich auch mal schreiben und singen“, wünscht er sich damals, nachdem er die Strophen von „Like A Rolling Stone“ zu ersten Mal gehört und ansatzweise verstanden hat. Diese Seelenverwandtschaft mit dem Übervater begleitet ihn bis zu den aktuellen Lesungen aus seinem Buch mit dem wenig überraschenden Titel „Wolfgang Niedecken über Bob Dylan“. Ein kurzweiliges 240-Seiten-Werk, entstanden als Dreingabe der fünfteiligen TV-Produktion „Bob Dylans Amerika“.

Niedecken reist dafür wochenlang quer durch die USA, von Washington über New Orleans, San Francisco und Chicago bis nach Woodstock. Seine Spurensuche präsentiert er spartanisch als Klampfen-Else mit Gitarre, entspannt in kurzen Lesepassagen mit autobiografischen Aspekten, gefolgt von einem typischen Dylansong – am E-Piano gelegentlich zu vehement unterstützt von seinem alten Kumpel Mike Herting. Er singt mal in Kölsch, mal in Englisch, manchmal bilingual – Falco hätte sicher seine Freude gehabt.

Lieber nicht diskutieren

Bob Dylan ist ein Genie im Spiel mit Worten. Mehrdeutigkeit und fundamentale Rätselhaftigkeit gehören zu seinem Kalkül, das gewollt zu Missverständnissen bei der Anhängerschaft führt. Über die mehr als 600 Lieder zu diskutieren, die er im Laufe der Jahrzehnte geschrieben hat, bringt folglich nichts. Die Werkauswahl Niedeckens bei seiner Deutschlandtour unter die Lupe zu nehmen, allerdings schon. Vom Start mit dem Klassiker und der heimlichen Fridays-For-Future-Hymne „The Times They Are A Changin“ über die Glanznummer der Byrds „My Back Pages“, „You Ain’t Going Nowhere“ bis zum „Forever Young“ spannt sich der kunterbunte Klangbogen aus ohrgängigen Lagerfeuerhits. Mit seiner Übersetzung von „Like A Rolling Stone“ sei er bis heute nicht glücklich, erzählt der Sänger beiläufig. Kleiner Tipp: Umschreiben!

Die völlig überbewertete, von Hinz und Kunz gecoverte Tantiemenschleuder „Knockin’ On Heaven’s Door“ vervollständigt die Beliebigkeit der Titel. Chapeau für die Interpretationen von „Only A Hobo“ aus Rod Stewarts frühem Album „Gasoline Alley“ und das starke „Just Like Tom Thumb’s Blues“. Und es fehlen Perlen, die nach mehr Airplay und vor allem einer vernünftigen Verdeutschung – das Wort gibt’s wirklich – schreien. „Jokerman“, „Idiot Wind“, „A Hard Rain’s Gonna Fall“, „Standing In A Doorway“, „Positively 4th Street“, „Shelter From The Storm“... Für den rüstigen Missionar Wolfgang Niedecken bedeutet das folglich noch eine Menge Arbeit und – um mit BAP zu sprechen: „Fortsetzung folgt“.