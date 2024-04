Bei der Entgleisung einer Straßenbahn am Samstag in Mannheim ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Fahrgast leicht verletzt worden. Insgesamt hätten sich rund 100 Menschen in der Bahn befunden.

Zwei Kräne im Einsatz

Demnach war der hintere Waggon der Bahn beim Abbiegen von der Kurpfalzstraße in die Bismarckstraße direkt vor dem Mannheimer Schloss entgleist. Das vordere Fahrzeug blieb auf der Schienen. Bei dem Unfall wurden den Angaben nach die Straßenbahn, das Gleisbett und die Fahrbahn beschädigt.

Zwei Kräne mussten die Bahn wieder auf die Schienen heben. Die Bismarckstraße war nach dem Unfall für rund sechs Stunden für den Auto- und Bahnverkehr gesperrt, erst gegen 1.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Die Ursache für das Unglück ist nicht bekannt, Zeichen einer Fremdeinwirkung gebe es nicht, so die Polizei.