Nicht nur einmal, sondern gleich zweimal werden die Backstreet Boys („As Long As You Love Me“) im Oktober in der SAP-Arena in Mannheim auftreten: Wie der Veranstalter Live Nation mitteilt, wird es wegen der überwältigenden Nachfrage nach Eintrittskarten für das Konzert am Dienstag, 18. Oktober, ein Zusatzkonzert am Montag, 17. Oktober, geben. Die „DNA World Tour“ startet am heutigen Freitag in Las Vegas. Die 1993 gegründeten Backstreet Boys sind die kommerziell erfolgreichste Boyband der Welt.