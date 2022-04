Eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten kommt am Dienstag, 18. Oktober, in die Mannheimer SAP-Arena: Die Backstreet Boys machen Station auf ihrer „DNA World Tour 2022“. Sie beginnt an diesem Freitag, 8. April, in Las Vegas. In Deutschland sind acht Konzerte geplant. Die Backstreet Boys wurden 1993 in Orlando gegründet und starteten zwei Jahre später ihre Weltkarriere mit dem Hit „We've Got It Going On“, später folgten „Quit Playin’ Games“, „Everybody (Backstreet’s Back)“, „As Long As You Love Me“ und viele andere. Die Backstreet Boys haben bisher zehn Studioalben veröffentlicht und sind mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Boyband der Welt.